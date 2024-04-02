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Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»

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Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»
Знаменитости
Источник фото: Rutube

Онлайн-кинотеатр Okko представляет вскоре трейлер нового телесериала под названием «Тень Чикатило» от Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Первая серия этого проекта выходит на экраны уже 4 апреля. Этот спин-офф «Чикатило» рассказывает о расследовании дела ангарского маньяка, который стремился превзойти своего кровавого кумира. 

В фильме снялись такие талантливые актеры как Николай Козак, Юлия Афанасьева, Федор Лавров, Дмитрий Власкин, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Дмитрий Нагиев, Мария Ахметзянова, Анна Бегунова, Георгий Мартиросян.

Информационное агентство «Informing»

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