Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»

Онлайн-кинотеатр Okko представляет вскоре трейлер нового телесериала под названием «Тень Чикатило» от Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Первая серия этого проекта выходит на экраны уже 4 апреля. Этот спин-офф «Чикатило» рассказывает о расследовании дела ангарского маньяка, который стремился превзойти своего кровавого кумира.

В фильме снялись такие талантливые актеры как Николай Козак, Юлия Афанасьева, Федор Лавров, Дмитрий Власкин, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Дмитрий Нагиев, Мария Ахметзянова, Анна Бегунова, Георгий Мартиросян.