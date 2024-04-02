Выяснилась страшная правда о смерти участницы «Дома-2» Либерж Кпадону

Скорбная весть о смерти Либерж Кпадону, экс-участницы телепроекта «Дом-2», оставила друзей и близких в глубоком горе. Сообщается, что ее уход был трагическим следствием серьезной алкогольной зависимости, с которой она длительное время боролась.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов выразил свое сожаление, отметив, что родные Либерж не смогли оказать ей достаточной помощи, когда это было необходимо.

Последние годы жизни девушки были отмечены серьезными проблемами, включая опухоль и туберкулез. Несмотря на неотложную необходимость операции, она так и не смогла пройти ее из-за своей зависимости от алкоголя, что стало препятствием для получения столь необходимого лечения.

Особенно тревожным является тот факт, что родители Кпадону, проживающие в Петербурге, не были уведомлены о ее смерти своевременно и узнали о ней спустя месяц от посторонних. Возможно, отношения с семьей у звезды были настолько нарушены, что потерялись все контакты.