Певец IVAN назвал героями подростков, работавших во время теракта в «Крокусе»

Александр Иванов, известный как певец IVAN, выразил восхищение юными ребятами, проявившими героизм во время теракта в «Крокус Сити Холл». Как отметил артист, молодые люди, оказавшись в опасной ситуации, проявили выдающуюся храбрость и остались в здании для того, чтобы помочь всем окружающим, пишет Пятый канал.

Остановили толпу, направив ее в безопасное место

IVAN подчеркнул, что такой акт самоотверженности заслуживает признания, особенно учитывая их юный возраст. Особое восхищение вызвало действие работников гардероба, не достигших совершеннолетия, которые остановили толпу, направив ее в безопасное место. IVAN выразил свою благодарность всем участникам мероприятия, направленного на поддержку пострадавших в результате теракта.

Напомним: музыкальный марафон «Русского Радио», в котором приняли участие артисты различных жанров, был попыткой подарить людям поддержку через трогательные мелодии. Участие в этом мероприятии приняли такие известные артисты, как певица Нюша, Александр Панайотов, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров.