Теряет голос: Лолита Милявская призналась в крахе своей карьеры

Лолита Милявская, известная своей откровенностью, рассказала об очередных сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться в своей певческой карьере. В интервью Вокруг ТВ она откровенно поделилась тем, как возрастные гормональные изменения почти лишили ее голоса, поставив карьеру на грань краха.

Она призналась, что каждый из концертов становился все труднее из-за проблем со связками на почве климакса. Певица описала это состояние как «период, когда ты закрываешься, ничего не видишь, не слышишь», подчеркивая трудности, с которыми ей пришлось столкнуться.

Несмотря на это, артистка дала себе время восстановиться, и спустя уже два года смогла возобновить свою работу в обычном режиме.