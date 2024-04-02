Бросайте немедленно трубку: Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники продвигают свои новые методы обмана на новый уровень, вовлекая в свои коварные схемы функцию трансляции экрана в мессенджерах во время видеозвонков. Согласно опубликованной информации на официальном сайте Сбербанка, клиентам «Сбербанк Онлайн» рекомендуется оставаться бдительными и бросать трубку немедленно в том случае, если они сталкиваются с подобной ситуацией, пишет ngnovoros.ru.

Убеждают включить режим демонстрации экрана

Выдавая себя за сотрудников банка, мошенники инициируют видеозвонок через фальшивый аккаунт в мессенджере, они имитируют логотип и номер Сбербанка. Затем убеждают включить режим демонстрации экрана под предлогом проведения видео-идентификации по биометрии. Путем таких действий и получают доступ к реквизитам карты, балансам счетов, кодам из СМС-сообщений.

Для защиты клиентам рекомендуется следующее: