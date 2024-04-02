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Пенсионерам с 3-4 апреля зачислят на карту разовую выплату

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Пенсионерам с 3-4 апреля зачислят на карту разовую выплату
В России
Фото: @user12633018 / freepik.com

С 3 апреля 2024 года в России начинаются единовременные денежные выплаты пенсионерам, предназначенные для тех, кто осуществляет газификацию своего жилья. Эти выплаты, составляющие несколько десятков тысяч рублей, будут предоставляться из местных бюджетов. Размер и условия получения выплат могут различаться в зависимости от региона, но общим требованием является отсутствие официальной работы. 

Деньги также могут быть доступны получателям пенсий по инвалидности. Целью этих выплат является компенсация расходов на приобретение оборудования для газификации, включая как уже приобретенное, так и планируемое к покупке. 

Важно отметить, что уровень доходов пенсионеров не учитывается при рассмотрении заявлений.

Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление в региональный социальный центр или в отдел социальной защиты населения. Те, кто уже подал заявление и получил одобрение, начнут получать деньги на свои банковские карты с 3 апреля. Остальные получат выплаты в последующие сроки, в зависимости от даты подачи заявления, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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