Мгновенно отключитесь. Инструкция для тех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники используют трансляцию экрана в видеозвонках через мессенджеры для обмана. Создавая фальшивые аккаунты от имени Сбербанка, они убеждают клиентов обновить мобильное приложение. Затем, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают провести видео-идентификацию через демонстрацию экрана.
Мошенники получают доступ к реквизитам карт и другой конфиденциальной информации клиента.
Чтобы избежать этого:
- не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов;
- не активируйте функцию демонстрации экрана с незнакомцами;
- будьте крайне осторожны при обновлении приложений, загружайте их только из официальных источников.
- при сомнениях свяжитесь с официальными каналами связи банка.
Соблюдение этих мер поможет предотвратить мошенничество через трансляцию экрана в мессенджерах, пишет ngnovoros.ru.