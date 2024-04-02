Мгновенно отключитесь. Инструкция для тех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники используют трансляцию экрана в видеозвонках через мессенджеры для обмана. Создавая фальшивые аккаунты от имени Сбербанка, они убеждают клиентов обновить мобильное приложение. Затем, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают провести видео-идентификацию через демонстрацию экрана.

Мошенники получают доступ к реквизитам карт и другой конфиденциальной информации клиента.

Чтобы избежать этого:

не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов;

не активируйте функцию демонстрации экрана с незнакомцами;

будьте крайне осторожны при обновлении приложений, загружайте их только из официальных источников.

при сомнениях свяжитесь с официальными каналами связи банка.

Соблюдение этих мер поможет предотвратить мошенничество через трансляцию экрана в мессенджерах, пишет ngnovoros.ru.