Информинг » В России » Заявление Минтруда: Каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» положена прибавка в 2024 году

Заявление Минтруда: Каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» положена прибавка в 2024 году

Image 16+
Заявление Минтруда: Каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» положена прибавка в 2024 году
В России
Фото: @parkmedia / freepik.com

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют доступ к различным льготам и дополнительным выплатам. Эти привилегии включают ежемесячные денежные выплаты и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, связи, проезда на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарствам и санаторно-курортному лечению. 

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» и его условия определяются законодательством и нормативными актами регионов.

Для получения статуса необходимо предоставить документы в соответствующие органы социальной защиты, а решение принимается губернаторами или другими органами региональной власти. 

Льготы могут включать различные денежные выплаты

Критерии включают награды, заслуги перед страной, долгий трудовой стаж и общий трудовой стаж. Ветераны труда на региональном уровне могут пользоваться льготами только в своем регионе. Льготы могут включать различные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. 

Для получения льгот необходимо обратиться в соответствующие органы с документами, подтверждающими статус ветерана труда, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Заявление Минтруда: Каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» положена прибавка в 2024 году

Сегодня, 19:48

Вынуждены отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам рассказали о невероятном сюрпризе

Сегодня, 19:43

Мгновенно отключитесь. Инструкция для тех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 19:23

Пенсионерам с 3-4 апреля зачислят на карту разовую выплату

Сегодня, 18:03

Бросайте немедленно трубку! Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 17:18

Закон приняли. Голикова назвала новый размер пенсии

Сегодня, 17:13

Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец получит свою долгожданную прибавку к пенсии в 2024 году

Сегодня, 16:58

Решено выдать россиянам по 10 тысяч рублей от СФР в апреле. Когда деньги придут на карту

Сегодня, 14:38

Не платить уже не получится. В апрельских квитанциях появится новая строчка за ЖКУ

Сегодня, 12:38

С 3 апреля будет ноль рублей. Сбербанк назвал нововведения для всех россиян

Сегодня, 11:03

Будьте готовы к тихому ужасу летом. Синоптики опубликовали прогноз с июня по август 2024 года

Сегодня, 09:33

Эксперты назвали самые популярные направления для отпуска

Сегодня, 08:03

С понедельника все изменится: Сбербанк предупредил клиентов приложения «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 06:28

Бросайте немедленно трубку: Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 04:48

С 2 апреля, увидев цены, ахнете: «Магнит» и «Пятерочка» приняли важное решение для россиян

Сегодня, 03:38

Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец-то получит заслуженную прибавку к пенсии в 2024 году

Сегодня, 02:13

Сразу же отключитесь: Срочное сообщение для всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 00:33

Пенсионерам увеличат выплаты на треть: нужно написать заявление в СФР

Сегодня, 00:28

Отмена оплаты с апреля: тех, кто заказывает на Wildberries, Ozon или AliExpress, ожидает сюрприз

Вчера, 23:28

Пенсионеров, в возрасте от 58 лет, ждет огромный сюрприз со 2 апреля

Вчера, 23:13

Новости партнеров
2023
ru-RU