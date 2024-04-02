Заявление Минтруда: Каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» положена прибавка в 2024 году

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют доступ к различным льготам и дополнительным выплатам. Эти привилегии включают ежемесячные денежные выплаты и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, связи, проезда на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарствам и санаторно-курортному лечению.

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» и его условия определяются законодательством и нормативными актами регионов.

Для получения статуса необходимо предоставить документы в соответствующие органы социальной защиты, а решение принимается губернаторами или другими органами региональной власти.

Льготы могут включать различные денежные выплаты

Критерии включают награды, заслуги перед страной, долгий трудовой стаж и общий трудовой стаж. Ветераны труда на региональном уровне могут пользоваться льготами только в своем регионе. Льготы могут включать различные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание.

Для получения льгот необходимо обратиться в соответствующие органы с документами, подтверждающими статус ветерана труда, сообщает ngnovoros.ru.