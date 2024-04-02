Вынуждены отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам рассказали о невероятном сюрпризе

Пенсионерам предложено получить дополнительные денежные средства, отказавшись от льгот с апреля текущего года. Это привело к увеличению компенсаций для пенсионеров, по сообщениям пенсионных экспертов.

Удобнее получать льготы в денежной форме

Многие пенсионеры, помимо основной пенсии, получают различные дополнительные льготы от государства, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте или скидки в магазинах. В некоторых случаях для пенсионеров удобнее получать льготы в денежной форме. С этой целью им предлагается отказаться от текущих льгот с апреля в обмен на денежные компенсации, которые начисляются на их счета.

Могут получить 503 рубля

В столичном регионе пенсионеры могут получить 503 рубля, отказавшись от бесплатного проезда в общественном транспорте, и 1 473 рубля вместо бесплатной выдачи лекарств по рецепту врача. Отказ от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте также приносит дополнительные 251 рубль ежемесячно, пишет ngnovoros.ru.