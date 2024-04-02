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Проверят каждого. Сюрприз ждет пенсионеров, у которых есть доход, помимо пенсии

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Проверят каждого. Сюрприз ждет пенсионеров, у которых есть доход, помимо пенсии
В России
Фото: freepik.com

С 3 апреля 2024 года начнется новый этап медицинских осмотров для пенсионеров, включая тех, кто продолжает работать. Эксперты подчеркивают важность этих осмотров, особенно для работающих пенсионеров, из-за повышенного риска ослабления организма весной.

Будут бесплатно делать прививки

На этих осмотрах пенсионерам будут проводить бесплатные медицинские обследования и анализы, чтобы выявить возможные отклонения на ранней стадии. Кроме того, в поликлиниках пенсионерам будут бесплатно делать прививки от заболеваний, входящих в национальный календарь. 

Скоро, к примеру, начнется кампания по вакцинации от клещевого энцефалита, особенно важная для жителей эндемичных регионов. Осмотры будут доступны бесплатно для всех пенсионеров, обратившихся в медицинские учреждения, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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