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Не платить уже не получится. В апрельских квитанциях появится новая строчка за ЖКУ

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Не платить уже не получится. В апрельских квитанциях появится новая строчка за ЖКУ
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

В апрельских квитанциях вскоре появится дополнительная строка «перерасчет потребления за прошлый период» для владельцев квартир с установленными приборами учета коммунальных услуг. Это изменение применяется, если не было перерасчета в течение 2023 года. Неуплата невозможна. Рекомендуется оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за коммунальные расходы, чтобы сэкономить. 

Перерасчет - повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств, осуществляемый коммунальными службами для корректировки недоплат или переплат. 

При недоплате сумма за ЖКУ увеличится в следующем платеже, а при переплате сумма может быть переведена на счет пользователя либо засчитана на будущие зачисления. Перерасчеты также осуществляются управляющими компаниями по основанию заявления жильца или предписания контролирующих органов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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