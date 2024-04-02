Не платить уже не получится. В апрельских квитанциях появится новая строчка за ЖКУ

В апрельских квитанциях вскоре появится дополнительная строка «перерасчет потребления за прошлый период» для владельцев квартир с установленными приборами учета коммунальных услуг. Это изменение применяется, если не было перерасчета в течение 2023 года. Неуплата невозможна. Рекомендуется оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за коммунальные расходы, чтобы сэкономить.

Перерасчет - повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств, осуществляемый коммунальными службами для корректировки недоплат или переплат.

При недоплате сумма за ЖКУ увеличится в следующем платеже, а при переплате сумма может быть переведена на счет пользователя либо засчитана на будущие зачисления. Перерасчеты также осуществляются управляющими компаниями по основанию заявления жильца или предписания контролирующих органов, пишет ngnovoros.ru.