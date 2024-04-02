Закон приняли. Голикова назвала новый размер пенсии

Граждане России, переходящие на страховую пенсию по старости, могут ожидать увеличения размера до 18 521 рубля. Этот шаг вызвал дискуссии после публикации проекта бюджета, содержащего подробности о повышении выплат.

Для получения страховой пенсии необходимо соответствовать трём условиям:

достижение пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин);

минимальный трудовой стаж не менее 14 лет (увеличится до 15 к 2025 году);

индивидуальный пенсионный коэффициент, достигнувший 25,8 баллов в текущем году и планируется увеличиться до 28,2 баллов в 2024 году.

Эти изменения повлияют на финансовое будущее пожилых россиян и стимулируют их трудовую активность. Кроме того, анонсированы новые выгоды для пенсионеров с трудовым стажем до 1991 года, пишет ngnovoros.ru.