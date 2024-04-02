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Закон приняли. Голикова назвала новый размер пенсии

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Закон приняли. Голикова назвала новый размер пенсии
В России
Фото: freepik.com

Граждане России, переходящие на страховую пенсию по старости, могут ожидать увеличения размера до 18 521 рубля. Этот шаг вызвал дискуссии после публикации проекта бюджета, содержащего подробности о повышении выплат. 

Для получения страховой пенсии необходимо соответствовать трём условиям: 

  • достижение пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин); 
  • минимальный трудовой стаж не менее 14 лет (увеличится до 15 к 2025 году);
  • индивидуальный пенсионный коэффициент, достигнувший 25,8 баллов в текущем году и планируется увеличиться до 28,2 баллов в 2024 году. 

Эти изменения повлияют на финансовое будущее пожилых россиян и стимулируют их трудовую активность. Кроме того, анонсированы новые выгоды для пенсионеров с трудовым стажем до 1991 года, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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