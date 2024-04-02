Светлана Лобода, известная украинская певица, столкнулась с резкой критикой после публикации отрывка из своего нового видеоклипа, вызвавшей намеки от исполнительницы Инстасамки на подражание стилю артистки Анны Асти.

Асти продолжает набирать популярность

За последние годы Лобода изменила как свой образ, так и музыкальный стиль, отчасти вызвав сравнения с Асти. Хотя саму Анну нередко упрекают в том, что она пытается быть во всем похожей на Светлану. Несмотря на критику, Асти продолжает набирать популярность, радуя слушателей новыми хитами. В то же время Лобода, лишенная возможности въезда в Россию до 2072 года, сталкивается с трудностями в продвижении своего музыкального творчества за рубежом.