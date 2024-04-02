Дава снялся в «Маске» и поделился переживаниями от участия в шоу

Блогер из Новосибирска Давид Манукян, более известный в России как Дава, поделился своими впечатлениями от участия в развлекательном телешоу «Маска», рассказав о панической атаке, которая произошла с ним во время первого выхода на сцену. Как отметил артист, трудности дыхания возникли из-за тесной маски и неудобного костюма.

Призналась в прозвище «мозгополоскушка»

Участникам проекта, как известно, приходится постоянно находиться в своих масках, даже на репетициях. Телеведущая и певица Регина Тодоренко также поделилась своим опытом. Она призналась в прозвище «мозгополоскушка», данном ей Валерией. Причина этого прозвища — любовь знаменитости к стирке одежды.

Шутку поддержал Филипп Киркоров, вызвав у коллеги веселую реакцию.