НТВ: певец Валерий Леонтьев встретил свой день рождения в одиночестве в Москве

Певец из РФ Валерий Леонтьев тайно отметил свое 75-летие в Москве. Популярный артист провел очередной юбилей в своей квартире, расположенной в центре города. Об этом сообщает сегодня телеканал НТВ.

По данным издания, он не открывал дверь ни журналистам, ни даже своей поклоннице Ирине. Телохранители исполнителя при этом угрожали вынести женщину из подъезда.

Не празднует ничего и никогда

Филипп Киркоров в свой черед отметил, что Леонтьев планировал встретить юбилей в полном одиночестве и описал его как «очень скромного» человека, который не празднует ничего и никогда.