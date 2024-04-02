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НТВ: певец Валерий Леонтьев встретил свой день рождения в одиночестве в Москве

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НТВ: певец Валерий Леонтьев встретил свой день рождения в одиночестве в Москве
Знаменитости
Источник фото: @valera_leontiev

Певец из РФ Валерий Леонтьев тайно отметил свое 75-летие в Москве. Популярный артист провел очередной юбилей в своей квартире, расположенной в центре города. Об этом сообщает сегодня телеканал НТВ. 

По данным издания, он не открывал дверь ни журналистам, ни даже своей поклоннице Ирине. Телохранители исполнителя при этом угрожали вынести женщину из подъезда. 

Не празднует ничего и никогда

Филипп Киркоров в свой черед отметил, что Леонтьев планировал встретить юбилей в полном одиночестве и описал его как «очень скромного» человека, который не празднует ничего и никогда.

Информационное агентство «Informing»

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