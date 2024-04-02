61-летняя жена певца Малинина восхитила снимком в купальнике

В 61 год Эмма Малинина, жена певца Александра Малинина, поделилась своими инсайтами по уходу за собой, засветившись в купальнике на фоне бассейна. Она акцентировала внимание на заботе о венах ног, предпочитая кремы для ног и массажные щетки для стимуляции кровообращения.

Регулярные тренировки три раза в неделю под руководством тренера также помогают женщине сохранить форму. Поддержание правильного питания и молодости кожи через косметологические процедуры — еще один приоритет для этой искусной супруги.

Источник фото: @doktoremmamalinina

Увлекательно, что Эмма рада результатам, позволяющим ей оставаться привлекательной без макияжа или фотошопа.

Их супружество с Александром укреплено не только детьми, но и глубокими узами семейного счастья, начиная с 1990 года, когда они соединили свои жизни. У пары родились двойняшки Фрол и Устинья в 2000 году.