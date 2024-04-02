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42-летняя Брежнева снялась в облегающем комбинезоне

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42-летняя Брежнева снялась в облегающем комбинезоне
Знаменитости
Источник фото: @ververa

Вера Брежнева порадовала своих поклонников новым образом, представленным в социальных сетях. Она предстала на видео в элегантном комбинезоне, дополненном носками, следуя современным модным тенденциям. Певица при этом отказалась от макияжа, придерживаясь тренда на естественную красоту, и выбрала бигуди для волос в качестве главного аксессуара. 

Этот образ вызвал восторженные отзывы среди ее многочисленных поклонников, которые довольно высоко оценили ее красоту и изящество.

Источник фото: @ververa

Стоит отметить, что в личной жизни Вера привлекает внимание общественности. С 2015 года мать двоих детей состояла в браке с Константином Меладзе, в октябре 2023 года пара объявила о разводе. Супруги прожили вместе 8 лет. За это время общих детей у них не появилось.

Информационное агентство «Informing»

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