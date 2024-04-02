Решено выдать россиянам по 10 тысяч рублей от СФР в апреле. Когда деньги придут на карту

Социальный фонд России объявил о предстоящих денежных выплатах, предназначенных для многих граждан страны, сумма которых может достигать около 10 тысяч рублей.

Начиная с 3 апреля, на карты получателей будут зачислены различные виды помощи, включая пособия на детей военнослужащих, пособия на первого ребенка, выплаты по уходу за детьми и единое пособие. Эти средства будут отправлены за март и будут доступны для миллионов человек.

Заметим, необходимо, чтобы семейный доход был ниже определенного уровня, а имущество соответствовало установленным требованиям, иначе семьи не будут иметь право на получение пособия.

Обычно сумма составляет около 10 тысяч рублей и зачисляется на карты граждан в течение дня, пишет ngnovoros.ru.