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Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец получит свою долгожданную прибавку к пенсии в 2024 году

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Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец получит свою долгожданную прибавку к пенсии в 2024 году
В России
Фото: @ beejees / pixabay.com

Ветераны труда, кроме пенсии, имеют право на различные льготы и дополнительные выплаты. Это включает ежемесячные денежные пособия и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, связи, проезда, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения.

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» определяется законодательством и нормативными актами региона. Необходимо предоставить документы в уполномоченные органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса принимается губернаторами или органами власти.

Cтатус нужно получить на региональном уровне

Для становления ветераном труда требуются определенные заслуги перед страной, награды и стаж работы. Чтобы пользоваться льготами, статус нужно получить на региональном уровне. Федеральные льготы распространяются на всю страну, но их виды определяются местными органами власти.

Учитываются различные критерии при получении статуса ветерана труда. При переезде человек может лишиться льгот, если статус присвоен только в одном регионе. Льготы включают денежные пособия, налоговые льготы, компенсации за услуги и медицинское обслуживание, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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