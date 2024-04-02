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Сын певца-патриота Олега Газманова Филипп отказался от его фамилии

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Сын певца-патриота Олега Газманова Филипп отказался от его фамилии
Знаменитости
Источник фото: @rodder13

Приемный сын певца-патриота Олега Газманова Филипп отказался от фамилии Газманов, и «теперь он - Муравьев». Об этом сегодня написал Mash.

Подчеркивается, что отказаться от фамилии артиста пасынок захотел после того, как Олега Газманова в 2022 году внесли в санкционный список ЕС. Теперь он официально носит девичью фамилию своей матери.

Филипп - пасынок певца-патриота, сын второй жены исполнителя Марины Муравьевой. Первым супругом женщины был сооснователь и главный бухгалтер «МММ» Вячеслав Мавроди, брат того самого Сергея Мавроди. Женщина развелась с мужем вскоре после суда над ним в 1997 году. СМИ в свое время утверждали, что из роддома с сыном Филиппом ее забирал уже Олег Михайлович, пишет «МК.ру». Он же и вырастил мальчика как родного сына, дал ему свою фамилию.

В 1997 году Газманов-старший развелся с первой женой, родившей ему сына Родиона. Со второй официально отношения были зарегистрированы только в 2003-м. В том же году у супругов родилась общая дочь Марианна.

Смена фамилии Филиппом связана с бизнесом

Филипп в настоящее время является совладельцем ООО, занимающегося грузоперевозками, с выручкой в более чем миллиард рублей.

Mash считает, что смена фамилии Филиппом связана именно с бизнесом. В Едином государственном реестре юрлиц данные уже изменены.

Информационное агентство «Informing»

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