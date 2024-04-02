Киркоров свел счеты: в Сети обсудили разоблачение DAVA в шоу «Маска»

В проекте «Маска» осталось семь участников. На прошлой неделе в номинации попали Перец, Матрешка и Горилла. Примата спасли зрители, а Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Александр Ревва проголосовали против DAVA.

Пользователи заметили конфликт между Киркоровым и Манукяном

В сообществе «Маски» обсудили итоги выпуска, высказывая поддержку Давиду Манукяну. Пользователи заметили конфликт между ним и Киркоровым, который, возможно, начался в другом шоу.

Манукян не скрывал своей радости от участия в проекте, уточнив, что выбрал образ Перца. Он признал, что процесс в «Маске» был сложным, но интересным. В своем микроблоге DAVA поделился деталями подготовки и признался в приступе панической атаки в первом эфире. По его словам, участие в проекте напоминало игру «Мафия», пишет Вокруг ТВ.