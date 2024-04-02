Волочкова поругалась с дочкой, потребовавшей у нее квартиру

Анастасия Волочкова открыла подробности о конфликте с дочерью Ариадной. Балерина находится в ссоре с наследницей, которая запросила у нее квартиру в Москве.

Известно, что звезда проживает в загородном доме в Подмосковье, а в столице располагается ее роскошное жилье, подаренное экс-партнером – миллиардером Сулейманом Керимовым. Ранее дочь Анастасии проживала с матерью за городом. Однако в 13 лет девочка переехала к отцу Игорю Вдовину и его новой супруге. Сейчас Ариадне 18 лет, она учится в Высшей школе экономики, начала строить свою собственную жизнь. Попросив передать ей московскую квартиру, она вызвала острую эмоциональную реакцию у Волочковой.

Запрос дочери шокировал Волочкову до слез

Как призналась танцовщица, этот запрос шокировал ее до слез, но она решительно отказала, направив просьбы дочери к отцу. Балерина также уточнила, что квартира была подарена ей Сулейманом, поэтому она не считает, что должна что-либо передавать своей дочери, учитывая сложные отношения с бывшим мужем, пишет КП.