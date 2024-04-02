Юлия Пересильд спровоцировала слухи о расставании с актером Тройником

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник впервые появились вместе на публике в 2022 году. Это произошло во время съемок фильма «Вызов». Ранее же в Сети обсуждались слухи о тайной свадьбе артистов в конце прошлого года, однако последние события вызвали новые сплетни об их возможном расставании.

Юлия отсутствовала на дне рождения Михаила

Отсутствие Юлии на дне рождения Михаила, который отмечал 36-летие, вызвало интерес в обществе. Вечеринка проходила в ресторане в столице, где собрались множество гостей, однако самой Пересильд там не было. Фотоснимки с мероприятия показывают актера в компании друзей.

Официальных подтверждений о возможном разрыве пока что не поступало, однако это не помешало распространению спекуляций в СМИ.