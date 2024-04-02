Земфира анонсировала выход нового альбома «Colette» и выпустила первый трек

Земфира* анонсировала выпуск нового студийного альбома «Colette«. Также певица представила первый трек, включенный в него, отмечая 24-летие со дня своего первого концерта в »Олимпийском». Артистка вспомнила, что тогда, еще прыгая на рояле, сделала свой дебют на этой сцене.

Певица отказалась от указания даты релиза

Несмотря на изменения, произошедшие со временем, Земфира* решила приурочить альбом к этой дате как к символу стабильности. Певица при этом отказалась от указания даты релиза, предпочитая сделать это сюрпризом для своих многочисленных поклонников.

Напомним, что исполнительницу внесли в реестр иностранных агентов. В 2022 году она отказалась от использования буквы Z в своем имени, с тех пор не проживает в России. * Лицо, признанное иноагентом в РФ