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Земфира анонсировала выход нового альбома «Colette» и выпустила первый трек

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Земфира анонсировала выход нового альбома «Colette» и выпустила первый трек
Знаменитости
Источник фото: @zemfiralive

Земфира* анонсировала выпуск нового студийного альбома «Colette«. Также певица представила первый трек, включенный в него, отмечая 24-летие со дня своего первого концерта в »Олимпийском». Артистка вспомнила, что тогда, еще прыгая на рояле, сделала свой дебют на этой сцене. 

Певица отказалась от указания даты релиза

Несмотря на изменения, произошедшие со временем, Земфира* решила приурочить альбом к этой дате как к символу стабильности. Певица при этом отказалась от указания даты релиза, предпочитая сделать это сюрпризом для своих многочисленных поклонников. 

Напомним, что исполнительницу внесли в реестр иностранных агентов. В 2022 году она отказалась от использования буквы Z в своем имени, с тех пор не проживает в России. * Лицо, признанное иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

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