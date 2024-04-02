Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец получит свою долгожданную прибавку к пенсии в 2024 году

Ветераны труда, помимо пенсии, могут рассчитывать на разнообразные льготы и дополнительные выплаты, включая ежемесячные денежные пособия и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, связи, проезда, медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению, согласно официальным данным Министерства труда.

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда»

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» и его условия определяются законодательством и нормативными актами каждого региона. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса принимается губернаторами или другими органами государственной власти регионов. Для того чтобы стать ветераном труда, необходимы определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами, медалями, почетные звания, а также долгий трудовой стаж.

Получив статус на региональном уровне, можно пользоваться льготами только в своем регионе. Льготы, включая налоговые льготы или компенсации, устанавливаются местными органами, а также определяются законодательством региона, ngnovoros.ru.