С 3 апреля исчезнет на АЗС. Российских автомобилистов ждет неприятный сюрприз на автозаправках

Встречайте революцию на автозаправках! С 2-3 апреля водителей ожидают значительные изменения в процессе заправки, которые затронут каждого автолюбителя.

На протяжении долгих лет мы привыкали к стандартной схеме: приезжаешь на заправку, заказываешь нужное количество топлива и оплачиваешь его. Однако эпоха перемен наступила. Новый подход к оплате топлива вводится на заправках по всему региону. Теперь мы переходим на систему постоплаты, предлагаемую федеральными сетями, такими как «Газпромнефть« и »Лукойл».

Больше не нужно будет заботиться о точном объеме топлива до заправки

Это означает, что вам больше не нужно будет заботиться о точном объеме топлива до заправки. Процесс станет еще более удобным: сначала вы заправляетесь, а потом оплачиваете. Не указали объем? Не беда! Ваш автомобиль будет заправлен полностью, а оплата произойдет после этого. И самое интересное - теперь у вас есть выбор, как оплатить: картой, наличными или даже через QR-код.

Эти инновации ожидают всех водителей уже в апреле. Готовьтесь к удобству и новым возможностям на автозаправках, пишет ngnovoros.ru.