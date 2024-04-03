С 3 апреля бесплатно для российских пенсионеров. Вводится новая льгота

С 3 апреля 2024 года российские пенсионеры получат возможность бесплатно заниматься скандинавской ходьбой в рамках программы активного долголетия в Московском регионе. Занятия будут включать обучение технике безопасности и правильному использованию палок.

Тренировки будут проводиться на природных территориях, где уже началась весна.

Скандинавская ходьба, доступная для пенсионеров любого возраста, способствует улучшению здоровья, нормализации давления и обмена веществ, а также укреплению мышц и сердечно-сосудистой системы.

Для записи в группу необходимо позвонить по указанному телефону, пишет ngnovoros.ru.