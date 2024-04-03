Внучка актера Михаила Боярского призналась, увеличивала ли себе грудь

В личном блоге Екатерина Боярская, внучка Михаила Боярского, поделилась, что ее критикуют из-за естественного размера груди. Она утверждает, что никогда не делала никаких пластических операций и даже не собирается этого делать.

Внешность Екатерины устраивает ее полностью

Екатерина Боярская опубликовала переписку с настойчивой подписчицей, подчеркнув, что ее внешность устраивает ее полностью.

Екатерина, долгое время выпускающая песни под псевдонимом VENNA, пропала из соцсетей в феврале 2022 года, однако возобновила общение с аудиторией.

Она, к слову, является дочерью старшего сына актера Сергея Боярского. Екатерина признается, что никогда не стремилась к актерской карьере и никто из родственников не настаивал на этом, пишет Газета.ру.