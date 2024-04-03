Прочитайте, а то отключитесь. Важно для всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

На официальном сайте Сбербанка была опубликована информация о новой уловке мошенников, которая угрожает безопасности ваших личных данных.

Согласно сообщению «Нашей Газеты» из Екатеринбурга, преступники создают фальшивые аккаунты в мессенджерах, подделываясь под сотрудников банка. Процесс начинается со звонка от поддельного аккаунта, выглядящего, как аккаунт Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. Мошенники спрашивают у вас, обновляли ли вы недавно мобильное приложение банка. Если ответ отрицательный, они утверждают, что нужно ждать звонка от специалиста для обновления приложения. После этого они звонят с другого аккаунта и заявляют, что проводят видеосвязь для идентификации клиента по биометрии. Они убеждают вас включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для диагностики счета. На самом деле через трансляцию экрана мошенники получают доступ к вашим номерам карт, суммам на счетах и кодам из СМС от банка.

Как защитить себя от мошенничества

Чтобы защитить себя от этой новой схемы мошенничества, следуйте этим рекомендациям: будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Лучше загружать обновления из официальных источников, а не по ссылкам из сообщений. Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Настоящие сотрудники банка обычно не связываются с клиентами через мессенджеры. Не включайте функцию демонстрации экрана в разговоре с незнакомцами. Это может привести к доступу к вашим личным данным. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с официальными каналами связи банка. Используйте контактные данные, указанные на официальном сайте или в документах, которые вы получили при открытии счета, пишет ngnovoros.ru.

Соблюдение этих простых мер поможет вам избежать попадания в ловушку мошенников через трансляцию экрана в мессенджерах. Берегите свою безопасность и личные данные!