Все пенсионеры со званием «Ветеран труда» получат прибавки к пенсии в 2024 году

Ветераны труда имеют право на разнообразные льготы и дополнительные выплаты, включая ежемесячные денежные пособия, льготы по оплате коммунальных услуг и проезда, а также медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, по информации Министерства труда. В 2024 году все пенсионеры со званием «Ветеран труда» получат дополнительную прибавку к своим пенсиям.

Что необходимо для присвоения звания «Ветеран труда»

Процедура присвоения статуса определяется нормативными актами регионов. Для получения статуса необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты, решение принимается губернаторами или органами государственной власти. Для статуса ветерана требуются определенные заслуги перед страной, награды и стаж работы не менее 15 лет.

Льготы включают различные выплаты, налоговые льготы и компенсации за услуги. Уровень льгот зависит от региона, и для их получения необходимо обратиться в соответствующие органы с документами, подтверждающими статус ветерана труда, пишет ngnovoros.ru.