Мария Захарова назвала песню «До свидания, мама» группы «Моральный кодекс» своей любимой композицией 1990-х годов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Телеграм-канал политика.

По словам официального представителя МИД России, она выбрала эту песню после разговора с Тиной Канделаки, когда речь зашла о любимых отечественных треках. Сингл напоминает ей о школьных годах, самостоятельности, протестных настроениях. Особое внимание Захарова уделила видеоклипу, считая его эталоном для отечественных клипмейкеров.

Она также призналась, что мелодия, текст и драйв песни останутся с ней навсегда. Она даже использовала джингл из этой композиции для заставки своей радиопрограммы на радио Sputnik.