Певица Ковальчук снялась в мини-платье после вторых родов

После рождения второго ребенка, знаменитая российская певица Юлия Ковальчук представила довольно смелый образ, опубликовав видеоролик на своей странице в социальной сети.

На видео 41-летняя мать 2-х детей показала несколько нарядов, включая зеленое ультракороткое платье со шлейфом, подчеркивающее ее стройную фигуру. К наряду Юлия добавила длинные перчатки, босоножки на платформе, серьги, а также небрежный хвост, дополнив образ ярким макияжем.

Источник фото: @juliakovalchuk

Юлия, напомним, состоит в браке с певцом и композитором Алексеем Чумаковым. Пара поженилась в 2013 году, у них две дочери - Амелия и Алисия. Ковальчук также призналась, что набрала 14 килограммов во время беременности, но практически весь лишний вес исчез в первые месяцы после родов, пишет Первый Женский.