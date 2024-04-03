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Иосиф Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой в эмиграции

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Иосиф Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой в эмиграции
Знаменитости
Источник фото: @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин выразил свое мнение относительно решения Аллы Пугачевой покинуть Россию после эмиграции из страны ее молодого мужа. По мнению знаменитого продюсера, артистка имела право на это, однако, он критикует ее высказывания в адрес коллег, оставшихся в родной стране. 

Пригожин также отмечает, что поведение и все высказывания Примадонны за последние два года вызывают удивление у многих, поскольку не вписываются в ее культовый образ. Он считает, что критика тех, кто остался в РФ, была неуместной, и он уверен, что даже оставаясь в стране, Алла Борисовна смогла бы сохранить свое влияние в российском шоу-бизнесе.

Информационное агентство «Informing»

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