Певица Юлия Паршута рассказала о том, когда планирует создать семью

Певица из РФ Юлия Паршута поделилась своими планами о создании семьи. Об этом она рассказала в интервью с Леди Мейл.ру.

Как отметила звезда, хотя она и привыкла к жизни под камерами, это все равно огромный стресс для нее. Сейчас основное внимание певицы уходит на развитие карьеры, а вот личная жизнь остается пока на втором плане.

Всегда были близкими друзьями

Паршута также прокомментировала слухи о романе с Марком Тишманом, отметив, что они всегда были близкими друзьями, но иногда подогревали эти слухи шутками. Она поделилась мечтой о будущей семье, где идеальным партнером будет мужчина с волевым характером, сочетающимся с интеллигентностью и интеллектом.