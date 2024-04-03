Никита Ефремов объяснил, почему с ужасом ждет возвращение отца из тюрьмы

По данным Муз.ТВ, в недавнем интервью на Ютуб-канале Влада Аганова Никита Ефремов откровенно поделился своими чувствами по поводу возвращения своего отца Михаила Ефремова из тюрьмы, где тот отбывал наказание за участие в смертельной аварии.

Никита признался в ходе беседы, что испытывает амбивалентные чувства по этому поводу, включая спокойствие и страх. Он также выразил тоску по этому поводу, но заявил о своем желании поддержать отца хотя бы морально.

«По поводу нашего взаимодействия — не боюсь, по поводу возвращения… Скажу, какое это чувство…там есть страх, какое-то спокойствие, в общем амбивалентные ощущения».

Несмотря на надежду на скорое освобождение отца, так как апелляция уже подана, артист признался, что пока рано говорить об этом. Для него это прежде всего семейная история, наполненная печалью.