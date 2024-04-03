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Собственникам квартир запрещается. Изменения коснутся счетчиков

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Собственникам квартир запрещается. Изменения коснутся счетчиков
В России
Фото: @lelik-179 / freepik.com

С 27 февраля 2023 года вступает в силу новое правило, запрещающее поставщикам коммунальных услуг требовать у собственников квартир документы, подтверждающие поверку счетчиков.

По новому правилу, поставщики обязаны получать информацию о поверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом. 

Ранее собственникам квартир требовалось предоставлять документы о поверке счетчиков, иначе им устанавливался повышенный тариф на оплату коммунальных услуг. Верховный суд признал это требование незаконным, так как информация о поверке счетчиков уже доступна поставщикам через систему «Аршин». 

Имеет право на перерасчет

Теперь, если поставщик устанавливает повышенный тариф без учета данных о поверке счетчика, собственник имеет право на перерасчет за весь период начисления повышенного тарифа, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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