Собственникам квартир запрещается. Изменения коснутся счетчиков

С 27 февраля 2023 года вступает в силу новое правило, запрещающее поставщикам коммунальных услуг требовать у собственников квартир документы, подтверждающие поверку счетчиков.

По новому правилу, поставщики обязаны получать информацию о поверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом.

Ранее собственникам квартир требовалось предоставлять документы о поверке счетчиков, иначе им устанавливался повышенный тариф на оплату коммунальных услуг. Верховный суд признал это требование незаконным, так как информация о поверке счетчиков уже доступна поставщикам через систему «Аршин».

Имеет право на перерасчет

Теперь, если поставщик устанавливает повышенный тариф без учета данных о поверке счетчика, собственник имеет право на перерасчет за весь период начисления повышенного тарифа, пишет ngnovoros.ru.