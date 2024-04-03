В апреле пенсии начнут платить по-другому: узнали как теперь все будет

Апрель текущего года станет особенным месяцем для всех пенсионеров в России из-за изменений в графике выплат пенсий, связанных с наступающими майскими праздниками.

В этом году майские выходные начнутся уже с 28 апреля, а пожилые граждане, принявшие привычку получать пенсии в начале месяца, получат свои выплаты уже в конце месяца.

Получат две пенсии в апреле

Суббота, 27 апреля 2024, станет рабочим днем, что и обеспечит работу почтовых отделений для выдачи пенсий. Это означает, что многие пенсионеры получат две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май. Этот неожиданный поворот событий принесет приятный сюрприз и добавит радости в повседневную жизнь пожилых людей, сообщает ngnovoros.ru.