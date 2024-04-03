Принято решение: гражданам от 26 до 60 лет выплатят по 17 000 рублей с 1 апреля

Принято решение выплатить пособие в размере 17 000 рублей всем гражданам в возрасте от 26 до 60 лет, но только удостоенным почетного звания донора за регулярную безвозмездную сдачу крови.

Для получения этого почетного звания необходимо сдать кровь 40 раз или же плазму 60 раз. Мужчины могут сдавать кровь не более 5-ти раз в год, а женщины - не более 4-х. Как сообщает ngnovoros.ru, выплаты будут автоматически перечислены всем обладателям почетного звания и составят около 17 324 рубля после индексации.