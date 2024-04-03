Из-за ситуации в стране: майские выходные неожиданно перенесены

В этом году майские праздники обещают быть запоминающимися, причем не только из-за изменений в графике выходных, внесенных правительством России.

Выходные перенесены с субботы, 27 апреля 2024 года, на понедельник, 29 апреля и вторник, 30 апреля, а также с субботы, 6 января, на пятницу, 10 мая. Таким образом получается, что майские праздники пройдут с 28 апреля по 12 мая, включая традиционные День труда и День Победы.

Однако стоит учитывать, что работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных, сообщает ngnovoros.ru.