Информинг » В России » В этих регионах РФ обитают самые опасные клещи: вплоть до летального исхода

В этих регионах РФ обитают самые опасные клещи: вплоть до летального исхода

Image 16+
В этих регионах РФ обитают самые опасные клещи: вплоть до летального исхода
В России
Фото: @Catkin / pixabay.com

Лето приносит возможность насладиться свежим воздухом и природой, но необходимо помнить о потенциальных опасностях, которые могут поджидать нас на природе. Одной из таких опасностей являются клещи, которые могут скрываться в высокой траве и представлять угрозу для здоровья.

Эксперты выявили регионы России, где обитают самые опасные клещи, чьи укусы могут привести к серьезным осложнениям, включая клещевой энцефалит. Среди таких регионов: Архангельская, Ленинградская, Вологодская и Калининградская области, а также Кировская, Свердловская области, Прикамье, некоторые районы Дальнего Востока и Сибири. 

Не рекомендуется извлекать клеща самостоятельно

Жителям этих территорий рекомендуется делать прививки от клещевого энцефалита каждый сезон. В случае укуса клеща невакцинированным людям следует обратиться в поликлинику к дежурному врачу для необходимой помощи и обработки места укуса. Не рекомендуется пытаться извлекать клеща самостоятельно, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«С 5 апреля произойдет то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Сегодня, 21:08

Просто исчезнет на АЗС. С 3 апреля всех, кто заправляется бензином, ждет неприятный сюрприз

Сегодня, 20:38

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Сегодня, 20:03

Теперь абсолютный запрет. С 5 апреля тех, кто снимает наличные с карты, ждет сюрприз

Сегодня, 20:03

С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера: новая льгота вводится с 3 апреля

Сегодня, 19:08

Долгожданная прибавка: ветераны труда получат приятное финансовое вознаграждение

Сегодня, 18:38

Абсолютная отмена оплаты с апреля: всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

Сегодня, 18:28

Подписан указ: пенсионерам со стажем с 1991 по 1996 год подготовили приятный сюрприз

Сегодня, 18:03

Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз

Сегодня, 17:13

В квитанции ЖКХ с апреля появится новая графа: сделают перерасчет и придется доплатить

Сегодня, 17:13

Указ подписан: с 3 апреля за воду и отопление пенсионеры больше не платят

Сегодня, 10:23

Указ подписали. Пенсионерам увеличат выплаты на треть

Сегодня, 10:18

Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране: в майские праздники внесли изменения

Сегодня, 10:13

Стоимость квартир рухнет до уровня 2019 года: специалисты о ситуации на рынке недвижимости в 2024 году

Сегодня, 10:13

Выходные сделали рабочими: нововведение для работающих граждан

Сегодня, 10:08

Это лето будет самым аномальным: синоптики призвали россиян готовиться

Сегодня, 10:03

В апреле пенсии начнут платить по-другому: узнали как теперь все будет

Сегодня, 09:33

Из-за ситуации в стране: майские выходные неожиданно перенесены

Сегодня, 09:28

Принято решение: гражданам от 26 до 60 лет выплатят по 17 000 рублей с 1 апреля

Сегодня, 09:18

Собственникам квартир запрещается. Изменения коснутся счетчиков

Сегодня, 09:03

Новости партнеров
2023
ru-RU