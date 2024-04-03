В этих регионах РФ обитают самые опасные клещи: вплоть до летального исхода

Лето приносит возможность насладиться свежим воздухом и природой, но необходимо помнить о потенциальных опасностях, которые могут поджидать нас на природе. Одной из таких опасностей являются клещи, которые могут скрываться в высокой траве и представлять угрозу для здоровья.

Эксперты выявили регионы России, где обитают самые опасные клещи, чьи укусы могут привести к серьезным осложнениям, включая клещевой энцефалит. Среди таких регионов: Архангельская, Ленинградская, Вологодская и Калининградская области, а также Кировская, Свердловская области, Прикамье, некоторые районы Дальнего Востока и Сибири.

Не рекомендуется извлекать клеща самостоятельно

Жителям этих территорий рекомендуется делать прививки от клещевого энцефалита каждый сезон. В случае укуса клеща невакцинированным людям следует обратиться в поликлинику к дежурному врачу для необходимой помощи и обработки места укуса. Не рекомендуется пытаться извлекать клеща самостоятельно, сообщает ngnovoros.ru.