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Выходные сделали рабочими: нововведение для работающих граждан

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Выходные сделали рабочими: нововведение для работающих граждан
В России
Фото: freepik.com

Официальные лица России пересмотрели календарь для установки окончательных дат весенних каникул в 2024 году. По новому графику, майские праздники обещают быть весьма необычными. Так, субботний выходной, 27 апреля 2024 года, был перенесен на понедельник, 29 апреля, предоставляя таким образом дополнительный день для отдыха в начале мая.

Также вторник, 30 апреля 2024 года, будет выходным. Дополнительный выходной день, а именно 10 мая, будет получен за счет субботы, 6 января. В итоге, весенние каникулы отличаются от традиционного расписания, начинаясь с 28 апреля и заканчиваясь 12 мая, информирует портал ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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