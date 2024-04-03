Это лето будет самым аномальным: синоптики призвали россиян готовиться

Готовьтесь к необычному лету в России! Эксперты прогнозируют значительные колебания температуры от июня до августа, подчеркивая возможное воздействие на жизнь жителей по всей стране. Прошедшие сезоны уже были нестандартными, а впереди - сюрпризы.

Ожидается аномальное тепло

Лето 2024 года обещает быть исключительно жарким, с температурой, достигающей 35 градусов в таких городах как Москва, Калининград, Тверь и Калуга. Аномальное тепло ожидается также на Дальнем Востоке, Урале, Сибири и Поволжье. Эти изменения связаны с Эль-Ниньо, который предупреждает о более активных проявлениях, особенно в Приморском крае, Сахалине и Хабаровском крае, где могут установиться новые температурные рекорды.

Приготовьтесь к жаркому лету с непредсказуемым климатом, пишет ngnovoros.ru.