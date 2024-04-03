Умер второй за сутки участник КВН-команды «Одесские джентльмены»

В Одессе ушел из жизни еще один участник команды КВН «Одесские джентльмены». Речь идет об Александре Теплицком. Об этой трагической новости сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем телеграм-канале.

Потеря сразу 2-х членов команды в короткий срок стала настоящей трагедией для многих людей

Она выразила глубокие соболезнования и отметила, что потеря сразу 2-х членов команды в короткий срок стала настоящей трагедией для многих людей. Альперина, к слову, ранее работала с Теплицким в газете «Одесский вестник».

Заметим, что в 1986/1987 и 1990 годах «Джентльмены» дважды становились чемпионами Высшей лиги КВН. Эта потеря пришла вслед за смертью другого известного участника команды, Светослава Пелишенко, который ушел в мир иной на 73-м году.