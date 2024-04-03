Денис Кукояка признался, что Агата Муцениеце научила его целоваться на съемках

Российский исполнитель Денис Кукояка вспомнил о съемках телесериала «Гражданский брак», в котором он снялся вместе с Агатой Муцениеце. В передаче «Я себя знаю» он поделился деталями этого опыта, выразив свое восхищение профессионализмом коллеги.

Артистка научила исполнителя вживаться в роль

Кукояка признался, что он не является актером и что именно артистка научила его вживаться в роль. Он также отметил, что совместные занятия и свидания с артисткой помогли им лучше понять друг друга, создать хорошую атмосферу на съемочной площадке.

Кукояка рассказал, как Муцениеце научила его играть искренние поцелуи, добавив, что для него было очень странно целоваться на камеру, а затем просто расходиться после съемки даже без слов прощания, пишет The Voicemag.