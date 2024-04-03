Иосиф Пригожин вспомнил о конфликте Аллы Пугачевой с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл детали конфликта, который в свое время произошел между Аллой Пугачевой и Валерией, утверждая, что именно Примадонна активно мешала карьере его супруги и даже убирала ее с телеэфиров.

Пугачева целенаправленно высказывалась против участия певицы Валерии в проектах

По словам прославленного продюсера, Пугачева целенаправленно высказывалась против участия певицы Валерии в проектах, что является типичным для нее в отношении «неудобных» артистов.

Он также выразил мнение, что эмиграция Аллы Борисовны за границу после свадьбы с молодым мужем-комиком не является ошибкой, однако критика многих коллег за то, что те стались в России, была неуместной. Пригожин считает, что высказывания 74-летней Пугачевой за последние годы вызывают у многих коллег и поклонников удивление, пишет МК.