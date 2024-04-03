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Иосиф Пригожин вспомнил о конфликте Аллы Пугачевой с Валерией

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Иосиф Пригожин вспомнил о конфликте Аллы Пугачевой с Валерией
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл детали конфликта, который в свое время произошел между Аллой Пугачевой и Валерией, утверждая, что именно Примадонна активно мешала карьере его супруги и даже убирала ее с телеэфиров. 

Пугачева целенаправленно высказывалась против участия певицы Валерии в проектах

По словам прославленного продюсера, Пугачева целенаправленно высказывалась против участия певицы Валерии в проектах, что является типичным для нее в отношении «неудобных» артистов. 

Он также выразил мнение, что эмиграция Аллы Борисовны за границу после свадьбы с молодым мужем-комиком не является ошибкой, однако критика многих коллег за то, что те стались в России, была неуместной. Пригожин считает, что высказывания 74-летней Пугачевой за последние годы вызывают у многих коллег и поклонников удивление, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

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