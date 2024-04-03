Высказавшаяся против СВО Анжелика Варум уехала в Америку

Звездная семейная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина, давно не появлявшаяся на публике, вызвала беспокойство у большинства поклонников. Их гастрольный тур был отменен из-за событий в «Крокус Сити Холл».

Появления Варум в России сводятся к заработку на выступлениях

По информации из источника, артистка, которая редко появляется в обществе в последнее время, уехала в Америку. Ее появления в России сводятся к заработку на выступлениях, считают ее коллеги. Промоутеры утверждают, что когда Варум выступает вместе с мужем, его гонорар автоматически увеличивается.

По некоторым данным, пара столкнулась с финансовыми трудностями, связанными с обслуживанием зарубежных активов. Они владеют недвижимостью в Майами и Лос-Анджелесе. При этом дочь пары Лиза также приобрела квартиру в Лос-Анджелесе, за которую заплатили родители.