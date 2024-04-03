Вернувшаяся в США певица Орбакайте опубликовала фото вместе с супругом и дочерью

Певица Кристина Орбакайте вернулась вновь в Америку. После прибытия в Штаты она снялась в трогательном видео вместе с мужем и дочерью. Ролик артистка опубликовала 30 марта, где поздравила свою дочь с днем рождения.

На видео Кристина была одета в джинсовый комбинезон и лонгслив, рядом с ней стоял ее муж в брюках и рубашке, причем босиком на полу. Судя по всему, семейная пара находилась в своем доме в Америке.

«12 лет нашей девочке Клавочке», – написала в посте Орбакайте.

Большая часть гастролей звезды не состоится

Интересно заметить, что в начале марта дочь Примадонны посетила Россию, где дала сольный концерт в Петербурге и выступила в одном из клубов Москвы. Однако ее выступление в Кремле было отменено. Более того, большая часть гастролей звезды не состоится.