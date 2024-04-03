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Теперь абсолютный запрет. С 5 апреля тех, кто снимает наличные с карты, ждет сюрприз

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Теперь абсолютный запрет. С 5 апреля тех, кто снимает наличные с карты, ждет сюрприз
В России
Фото: @drobotdean / freepik.com

С 5 апреля 2024 года россиянам станет доступен новый способ снятия наличных: или через кассы в магазинах, или на заправках. Этот метод становится все более популярным в стране из-за сокращения числа банкоматов. Для снятия денег с карты нужно всего лишь совершить покупку в магазине либо на кассе. 

Банк отмечает увеличение объема наличных, выданных через кассы

Банк отмечает увеличение объема наличных, выданных через кассы, на 300% за полгода. Некоторые банки устанавливают специальный тариф для клиентов, снимающих деньги через кассы, но Сбербанк, Уралфинанс, Челиндбанк не взимают комиссию за эту операцию. 

Новые условия, пишет ngnovoros.ru, будут распространяться на всех держателей карт, желающих снять наличные в магазинах, с любой покупкой на любую сумму.

Информационное агентство «Informing»

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