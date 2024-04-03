Абсолютная отмена оплаты с апреля: всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

С апреля этого года будет доступен полный возврат оплаты за покупки в онлайн-магазинах. Это изменение распространится на всех клиентов различных маркетплейсов, включая крупные платформы, такие как Ozon, Wildberries, AliExpress.

Некоторые компании ранее вводили платный возврат товаров, однако с нововведением процесс станет еще более удобным и простым для потребителей. Это решение поддерживается экспертами, которые считают, что интернет-магазины не должны взимать плату за обратную доставку товаров.

Покупатели имеют право на полный возврат оплаты без дополнительных расходов

Роспотребнадзор также выступил против штрафов для покупателей за возврат товаров с дефектами. Согласно юристам, покупатели имеют право на полный возврат оплаты без дополнительных расходов, даже если товар не имеет дефектов, но не устраивает их по какой-либо причине.

Таким образом, с апреля российские клиенты смогут вернуть любой товар и получить свои деньги обратно без лишних хлопот. Если же магазин будет требовать оплату за возврат, покупатели могут обратиться за защитой к соответствующим органам, уточняет ngnovoros.ru.