Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Певица Юлия Паршута ясно и определенно заявила, что она никогда не планирует выходить замуж за своего коллегу Марка Тишмана.

Между ними никогда не возникало и не будет романтических чувств

В интервью для Lady.Mail девушка рассказала, что между ними никогда не возникало и не будет романтических чувств, несмотря на то, что их поклонники часто сводят вместе. Паршута отметила, что сама виновата в «шипперстве» их пары из-за шуток и фотографий, которые они ранее публиковали.

Вместе с тем, она также подчеркнула, что с Марком у них существует тесная дружба и общие интересы, такие как чувство юмора и интерес к жизни. Для Паршуты и Тишмана это «общечеловеческая любовь», которая очень далека от романтических отношений.